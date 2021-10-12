Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor - Haberler
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Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Karahalil beldesine bağlı Demirkapı Mahallesi'nde bir hayvan çiftliğinde yemlerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına çok sayıda itfaiye aracı ile itfaiye personeli müdahale ediyor. Ekipler yangının çiftlik evine sıçramaması için yoğun bir mücadele veriyor.

Saman balyalarının bulunduğu depodaki yangın devam ediyor. Zaman zaman deponun bazı bölümlerinde çökmeler meydana geliyor.

Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor - Haberler
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