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Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda işletmeleri denetlendi.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda işletmeleri denetlendi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, kafe, restoran, fırın, bakkal, çay ocağı ve süt ürünleri satışı yapılan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler denetimlerde hijyen kuralları, personellerin sağlık karneleri ile fiyat etiket kontrollerini yaptı.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, denetimlerin devam edeceği belirtti.

İşletme denetimlerine önem verdiklerini ifade eden Aksoy, eksikleri bulunan işletmelere gereken cezai işlemlerin uygulandığını kaydetti.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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