KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde çevik kuvvet polislerinin de desteğiyle asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce 9 noktada sabit, 10 mobil ekip ve 94 personel tarafından gerçekleştirilen denetimde, çalıntı, tescilsiz, standart dışı egzoz takarak çevreye rahatsızlık verecek şekilde gürültü çıkaran, kask kullanmayan motosikletlere yönelik uygulama yapıldı.

Yaklaşık iki saat süren denetimlerde, terk edilmiş ve tescilsiz kullanılan 25 motosiklet ekiplerce trafikten men edildi.

Motosikletler çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Çok sayıda motosikletin kontrol edildiği denetimlerde, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 39 sürücüye 46 bin 272 lira ceza uygulandı.