Kırklareli'nde Bulgaristan'dan kaçak getirilen motosiklet yedek parçaları ele geçirildi - Haberler
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Kırklareli'nde Bulgaristan'dan kaçak getirilen motosiklet yedek parçaları ele geçirildi

AA - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Bulgaristan'dan kaçak getirildiği belirlenen piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan 20 motosiklet yedek parçası ele geçirildi.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Bulgaristan'dan kaçak getirildiği belirlenen piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan 20 motosiklet yedek parçası ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre jandarma ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla motosiklet parçaları getirildiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, Babaeski ilçesi girişinde A.S.C. idaresindeki otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada, 20 motosiklet yedek parçası ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olduğu belirtilen kaçak yedek parçalara el konuldu.

Olayla ilgili A.S.C. gözaltına alındı.

Kırklareli'nde Bulgaristan'dan kaçak getirilen motosiklet yedek parçaları ele geçirildi

Kırklareli'nde Bulgaristan'dan kaçak getirilen motosiklet yedek parçaları ele geçirildi

Kırklareli'nde Bulgaristan'dan kaçak getirilen motosiklet yedek parçaları ele geçirildi

Kırklareli'nde Bulgaristan'dan kaçak getirilen motosiklet yedek parçaları ele geçirildi
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kırklareli'nde Bulgaristan'dan kaçak getirilen motosiklet yedek parçaları ele geçirildi - Haberler
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