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Kırklareli'nde asayiş

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde asayiş

Lüleburgaz ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlikköy köyünde ön ve arka camları çatlak park halindeki otomobilde bir kişinin uyuduğunu fark etti.

Ekipler otomobildeki M.C.I'nın üst aramasında 4,35 gram eroin ile uyuşturucu hap buldu.

Şüpheli gözaltına alındı.

Yılanın soktuğu kişi tedaviye alındı

Vize ilçesinde yılanın soktuğu kişi hastaneye kaldırıldı.

Soğucak köyünde evinin bahçesindeki taşları temizleyen N.A.'nın sağ el baş parmağını yılan soktu.

Pınarhisar Devlet Hastanesine giden N.A. ilk müdahalesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

N.A'nın tedavisi sürüyor.

Vize'de ev yangını

Vize ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Evrenli köyünde R.A, iddiaya göre, temizlemek için evinin bacasına yanık yağ döktü.

Yağın alev alması sonucu evin çatısında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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