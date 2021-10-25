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Kırklareli'nde asayiş

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde asayiş

Vize ilçesinde bir kişi mantar yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

VİZE, KIRKLARELİ (AA) - Vize ilçesinde bir kişi mantar yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Vize ilçesine bağlı Kışlacık köyünde E.K. ormandan topladığı mantarları yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Vize Devlet Hastanesine müracaat eden E.K'nın mantardan zehirlendiği tespit edildi.

Tedavi altına alınan E.K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çorabına uyuşturucu madde saklayan şüpheli yakalandı

Babaeski ilçesinde jandarma ekipleri üzerinde uyuşturucu madde yakalanan kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Karamesutlu köyünde trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri durumundan şüphelendiği motosiklet sürücüsü Y.Z'nin üst aramasını yaptı.

Ekipler aramada Y.Z'nin çorabının içinde folyo kağıda sarılı 13 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili Y.Z. gözaltına alındı.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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