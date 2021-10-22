Kırklareli'nde asayiş
Kırklareli'nde uyuşturucu ile yakalanan kişi gözaltına alındı.
VİZE, KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde uyuşturucu ile yakalanan kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde jandarma ekipleri şüphe üzerine A.Y.P'nin üst aramasını yaptı.
Aramada 10 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.
Yüksekten düşen kişi yaralandı
Vize ilçesinde ceviz ağacından düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Pazarlı köyünde A.S. evinin bahçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralı Vize Devlet Hastanesine götürülerek ilk müdahalesi yapıldı.
A.S. daha sonra Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.