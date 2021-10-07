Kırklareli'nde Amatör Spor Haftası kutlandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Amatör Spor Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu anıta çelenk sundu.

Atatürk Spor Salonu'nda devam eden törende çeşitli spor branşlarında gösteriler gerçekleştirildi.

Babaşçu, her yaştan insanın spor yapabilmesini istediklerini belirtti.

Tüm vatandaşları spor yapmaya davet eden Babuşçu, Amatör Spor Haftası'yla düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmenin yan sıra yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmanın amaçlandığını kaydetti.