Kırklareli'nde 83 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 83 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Pınarhisar, Babaeski, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Bölgede 16-17 Ekim'de denetim yapan ekipler, Afganistan, Pakistan, Suriye, Filistin ve Irak uyruklu aralarında çocukların da olduğu 83 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.