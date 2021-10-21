Kırklareli'nde 56 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 56 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Dört bölgede denetim yapan ekipler, Afganistan ve Pakistan uyruklu 56 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenlerden bazıları, Bulgaristan'da darbedilerek Türkiye tarafına gönderildiklerini ileri sürdü.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.