Kırklareli'nde 55 düzensiz göçmen yakalandı
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 55 düzensiz göçmen yakalandı.
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 55 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde 9-11 Ekim tarihlerinde denetim yaptı.
Ekipler, denetimlerde Pakistan, Afganistan ve Suriye uyruklu 55 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri