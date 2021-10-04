Kırklareli'nde 51 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Kırklareli'nde 51 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde 51 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 51 düzensiz göçmen yakalandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 51 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz, Babaeski ve Demirköy ilçelerinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Bölgede 2-4 Ekim'de denetim yapan ekipler, Pakistan, Bangladeş, Afganistan, Suriye ve Irak uyruklu 51 düzensiz göçmeni yakaladı.

Bazı düzensiz göçmenler, Bulgaristan'da darbedilerek Türkiye tarafına gönderildiklerini ileri sürdü.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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