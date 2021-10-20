Kırklareli'nde 38 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Kırklareli'nde 38 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde 38 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 38 düzensiz göçmen yakalandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 38 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ilçesinin Karamesutlu ve Taşağıl köylerinde göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Bölgede denetim yapan ekipler, Afganistan uyruklu 38 göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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