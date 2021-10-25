Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 22 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarhisar ve Kofçaz ilçelerinde yabancı uyruklu bir grubun bulunduğu bilgisine ulaştı. Bölgede denetim yapan ekipler, 22 Pakistan ve Afganistan uyruklunun ülkeye yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

Bulgaristan'da darbedilerek Türkiye'ye gönderildiklerini ileri süren düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.