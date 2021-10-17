KIRKLARELİ - Mevlit Kandili idrak edildi
AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde de Mevlit Kandili dolayısıyla kentteki camilerde programlar düzenlendi.
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde de Mevlit Kandili dolayısıyla kentteki camilerde programlar düzenlendi.
Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde akşam namazını kılanlar, ellerini dua için semaya açtı.
İmamlardan oluşan ilahi grubu tarafından kasidelerin okunduğu programda İl Müftüsü Aydın Yığman, Mevlit Kandili'ni konu alan vaaz verdi.