Kırklareli merkezli uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli, İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 10 şüpheliyi tespit etti.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kırklareli, İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılar yakalandı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 423 gram metamfetamin, 117 gram esrar, hassas terazi, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca, 9 tabanca fişeği ile 10 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerin yakalanmamak için sürekli ev ve cep telefonu değiştirdikleri, suçtan elde ettikleri geliri paylaşma konusunda aralarında çıkan silahlı kavgada birinin yaralandığı öğrenildi.