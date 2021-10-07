Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu toplandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Toplantı, Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bilgin, yaptığı konuşmada, kamu projelerinde etkinliğin önemli olduğunu söyledi.

Kentteki tüm kurumların proje çalışmalarını arttırması gerektiğini ifade eden Bilgin, tüm kurumların vatandaşlara hizmet noktasında büyük özveri ile çalıştığını kaydetti.

Konuşmaların ardından kurum müdürleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, il ve ilçe kurum müdürleri katıldı.