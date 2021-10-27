KIRKLARELİ (Habermetre) - "Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı" Değerlendirme Toplantısı Vali BİLGİN başkanlığında gerçekleştirildi.

10-12 Aralık 2021 tarihleri arasında Kırklareli Ticaret Borsası Koordinatörlüğünde yapılması planlanan "Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı" Değerlendirme Toplantısı 26 Ekim 2021 Salı günü Valimiz Sayın Osman BİLGİN' in başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali BİLGİN başkanlığında gerçekleşen değerlendirme toplantısında; ilimizin tanıtımına ve ekonomisine büyük katkı sağlayacak "Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı" ile ilgili fikir alışverişinde bulunarak fuar ile ilgili devam eden çalışmaları değerlendirdiler.

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