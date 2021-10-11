Kırklareli'de refüje çarpan araç tarlaya uçtu: 1 yaralı - Haberler
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Kırklareli'de refüje çarpan araç tarlaya uçtu: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kırklareli'de refüje çarpan araç tarlaya uçtu: 1 yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde refüje çarpan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde refüje çarpan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.45 sıralarında Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M.Ö. (23) idaresindeki 39 NC 707 plakalı otomobil, Lüleburgaz istikametinden Büyükkarıştıran istikametine doğru seyir halinde iken sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği neticesinde refüje çarptı. Ardından araç yolun sağındaki tarlaya uçtu. Kazada yaralanan M.M.Ö., olay yerine gelen ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

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