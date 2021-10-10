Kırklareli'de ev yangını - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'de ev yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kırklareli'de ev yangını

Kırklareli'de bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'de bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Akalar Mahallesi Dilber Sokak üzerindeki apartmanın giriş katında kiracı olarak oturan Emre Etik'e ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Daireden dumanların geldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin anında müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, yangın nedeniyle evde hasar oluştu. - KIRKLARELİ

Kırklareli'de ev yangını

Kırklareli'de ev yangını

Kırklareli'de ev yangını

Kırklareli'de ev yangını

Kırklareli'de ev yangını

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Evinde ölü bulunan adamın 15 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi

Evinde ölü bulunan adamın 15 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Deniz Akkaya Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Serdar Aziz Aykut Kocaman Lewis Hamilton Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kırklareli'de ev yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 13:29:48. #1.12#