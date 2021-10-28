KIRKLARELİ (İHA) - Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıldönümü kutlamaları

KIRKLARELİ - Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıldönümü kutlama programı kapsamında Kırklareli'nde Atatürk anıtına çelenk sunma töreni yapıldı.

Kırklareli'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıldönümü kutlamaları, Özgürlük ve Demokrasi Meydanında bulunan Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Daha sonra Vali Osman Bilgin, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tahir Savran ve Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, anıta çelenklerini sundular. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından bayrağımızın göndere çekilmesiyle sona erdi.

Düzenlenen törene daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları ve öğrenciler katıldı.