Kırklareli'de 32 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
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Kırklareli'de 32 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kırklareli'de 32 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'den yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 32 kaçak göçmen yakalandı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'den yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 32 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kent merkezi, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ve polis ekipleri, çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 32 Pakistan ve Suriye uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

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