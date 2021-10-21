Son dakika haberi... Kırkkkale'de otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'nin Delice ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale- Yozgat karayolu Delice ilçesi geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mazlum Metin (51) idaresindeki 35 CTY52 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Mazlum Metin, Mecbure Metin (51), Zeynep Ateş (78) ve Remzi Ateş (79), yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Zeynep Ateş ve Remzi Ateş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Hasan Ay/İHA)