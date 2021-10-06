Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Görevine Başladı

KIRIKKALE (Habermetre) - Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Görevine BaşladıKIRIKKALE- (06. 10. 2021) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü iken 2 Ekim 2021 tarih ve 31616 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanan 2021/ 467 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandığı Kırıkkale Valiliği görevine bugün itibariyle başlayan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Valilik girişinde düzenlenen törenle karşılandı. Karşılamada Vali Vekili Ahmet Sait Kurnaz, Mühimmat ve Garnizon Komutanlığı Erkan Başkanı Bakım Albay Tolga Topbaşoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Genç, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, il genel meclis üyeleri, valilik personeli, meslek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları ve gaziler yer aldı. Yöresel kıyafetli minik öğrencilerin çiçek takdim ettiği Vali Tekbıyıkoğlu, tören mangasını selamlamasının ardından, karşılamada bulunanlarla tek tek selamlaştı. Daha sonra Valilik Makamına geçen Tekbıyıkoğlu, kendisini bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN' a ve Sayın İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU' ya, şükranlarını ifade ederek, yeni görevinin Kırıkkale ve kendisi için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Vali Tekbıyıkoğlu; "Öncelikle belirtmek isterim ki Mülki İdare mesleğinde meslek mensupları teamül gereği kendi memleketlerine atanmazlar. Benim memleketim Çorum ilinin Sungurlu ilçesi, doğduğum büyüdüğüm yer ise Ankara. Yani Kırıkkale ilinin iki yakın komşusu. Bu münasebetle kendimi sizlerin hemşehrisi ve sizlerden biri olarak görüyorum ve kendim ile hemşehrilerimin arasında bu hukuku daima koruyacağımın ve sizlerden biri olarak kalacağımın altını çizmek isterim. Yeşil Vadisi, Çeşnigir Kanyonu, Dinek Dağı gibi birçok doğal güzelliği içinde barındıran, Ballı Babaları, Haydar Sultanları, Hasan Dedeleri bağrında yatıran, Milli Mücadelemizde çok önemli bir yere sahip, temelleri Osmanlıda Keskin Redif Deposuna kadar dayanan Savunma Sanayimizin üssü Kırıkkale'yi birçok açıdan marka bir şehir olarak değerlendiriyorum. Kırıkkale'mizin marka değerini daha da ileriye taşımak adına, başta hemşerilerimiz olmak üzere Milletvekillerimiz, yerel yönetimlerimiz, üniversitemiz, siyasi parti temsilcilerimiz, oda ve meslek kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, basın ve medya kuruluşlarımız ile yakın bir iletişim içinde çalışacağımızı ve bu çalışmaları yürütürken; kahraman şehitlerimizin emanetleri olan ailelerinin, gazilerimizin bizim önceliğimiz olacağını vurgulamak isterim. " dedi. Ardından, "Kırıkkale'nin il olduğu tarih olan 1989 yılından bu güne kadar çok önemli yöneticileri oldu. Bu çok önemli yöneticilerden biri olan görevi kendisinden devraldığım yeni AFAD Başkanımız Yunus SEZER Valim başta olmak üzere şehrimize hizmet etmiş bütün vali ve yöneticilerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Burada yapacağımız hizmetlerin şehrimize ve hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. " dedi.

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