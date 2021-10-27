Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, Delice ilçesini ziyaret etti

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Delice ilçesinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Kaymakam Muhammed Burak Akköz'ü ziyaret eden Tekbıyıkoğlu, ilçedeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Tekbıyıkoğlu, daha sonra Belediye Başkanı Turgut Özdem'i makamında ziyaret ederek, ilçe değerlendirme toplantısına katıldı.

Delice Hünerli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde de incelemelerde bulunan Tekbıyıkoğlu, kadın kooperatiflerinin önemine dikkati çekerek, üretim ve istihdam odaklı iş gücüne katkı sağlayan kadınların her zaman destekçisi olacaklarını belirtti.

Tekbıyıkoğlu, ilçede esnaf ziyareti de yaparak, tarihi Karabekir Konağı, Gençlik Merkezi inşaatı ve doğal kaynak suyundan elde edilerek yurt içi ve dışında ilgi gören "Delice tuzu"nun üretim merkezinde incelemelerde bulundu.

Daha sonra ilçeye bağlı Çerikli beldesine geçen ve Belediye Başkan Nuh Şahin'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Tekbıyıkoğlu, beldede faaliyet gösteren iki tuz ocağını da gezdi.

Tekbıyıkoğlu, dünyanın en kaliteli tuzunu ürettiklerini ve Kırıkkale için önemli olan bu sektörün tanıtımına daha da ağırlık vereceklerini kaydetti.

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