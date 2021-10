Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünün Proje Duyurusu

KIRIKKALE (Habermetre) - Kırıkkale Üniversitesi tarafından yürütücülüğü yapılan ve T. C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Erasmus + Programı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar (KA202) faaliyeti kapsamında desteklenen "Organic Farming & Product Processing Training as new Skills in VET System - Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminde Yeni Becerilerle Organik Tarım & Ürün İşleme Eğitimi" isimli proje web tabanlı eğitim platformu http://orgafarm. org/? lang=tr adresinde uygulamaya geçmiştir. Web tabanlı hazırlanan bu eğitim platformunda organik tarım ders modülü, uluslararası pazarlara ulaşım ders modülü, organik gıda işleme teknikleri ders modülü, ticaret modülü, organik Semt-Üretici pazarları standardı olarak, Orgafarm Proje Yürütücüsü;

Üniversitemiz Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Organik Tarım Programı Dr. Öğr. Üyesi Taşkın EROL tarafından hazırlanan videolar; (https://www. youtube. com/channel/UCeKDw9B4MXHUZIv97PHDISg/videos) adresinde kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

