Marmaris Tarım ve Orman Müdürlüğünden gıda denetimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Marmaris Tarım ve Orman Müdürlüğünden gıda denetimi

AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Marmaris Tarım ve Orman Müdürlüğünden gıda denetimi

Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda denetimini sürdürüyor.

KIRIKKALE (AA) - Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda denetimini sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatlarıyla 25-28 Ekim tarihleri arasında ülke genelinde sürdürülen "Denetim seferberliği" kapsamında ilçede denetimler gerçekleştiriliyor.

Denetimlere katılan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya, ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre sürekli sahada olduklarını ve denetim seferberliğine devam ettiklerini belirtti. Bakanlığın başlatmış olduğu "Denetim seferberliği" kapsamında çalışmaların Marmaris'te süreceğini kaydetti.

AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri
Kahreden haber! Koronalı hamile kadın, doğum yaptıktan sonra can verdi

Kahreden haber! Koronalı hamile kadın, doğum yaptıktan sonra can verdi

 Yerli İHA UÇBEY'in ilk kez kullanıldığı operasyonda gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Yerli İHA UÇBEY'in ilk kez kullanıldığı operasyonda gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title