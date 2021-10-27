Marmaris Tarım ve Orman Müdürlüğünden gıda denetimi

KIRIKKALE (AA) - Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda denetimini sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatlarıyla 25-28 Ekim tarihleri arasında ülke genelinde sürdürülen "Denetim seferberliği" kapsamında ilçede denetimler gerçekleştiriliyor.

Denetimlere katılan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya, ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre sürekli sahada olduklarını ve denetim seferberliğine devam ettiklerini belirtti. Bakanlığın başlatmış olduğu "Denetim seferberliği" kapsamında çalışmaların Marmaris'te süreceğini kaydetti.

Haberi Kaydet