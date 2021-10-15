Kırıkkale Sağlık Müdürü Dr. Ağırtaş'dan Dünya El Yıkama Günü mesajı Açıklaması - Haberler
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Kırıkkale Sağlık Müdürü Dr. Ağırtaş'dan Dünya El Yıkama Günü mesajı Açıklaması

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale Sağlık Müdürü Dr. Ağırtaş'dan Dünya El Yıkama Günü mesajı Açıklaması

Kırıkkale'de İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, el yıkamanın birey ve toplum sağlığının korunması açısından basit, ucuz, toplumun her kesimi tarafından uygulanabilir ve etkili bir yöntem olduğunu belirtti.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, el yıkamanın birey ve toplum sağlığının korunması açısından basit, ucuz, toplumun her kesimi tarafından uygulanabilir ve etkili bir yöntem olduğunu belirtti.

Ağırtaş, 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yılı temasının "Geleceğimiz Elimizde, Hep Birlikte İlerleyelim" olarak belirlendiğini aktardı.

Tüm dünyada Kovid-19 salgını sürecinin toplumdaki hijyen uygulamalarının önemini bir kez daha gösterdiğine dikkati çeken Ağırtaş, şöyle devam etti:

"El hijyenindeki amaç, kimyasal ve fiziksel zararlıların ve enfeksiyonlara yol açan mikroorganizmaların uzaklaştırılmasını sağlamaktır. Ellerde yaklaşık 150 çeşit bakteri bulunmaktadır. Saatte yaklaşık 25 kez elimizi ağzımıza, burnumuza, gözümüze götürdüğümüzden hastalıkların geçişinde eller çok önemli bir yer tutmaktadır. Sadece el yıkama ile ishal olgularının sayısı yüzde 50, solunum yolu enfeksiyonunun sayısı yüzde 25 oranında azalmaktadır. El yıkama, birey ve toplum sağlığının korunması açısından basit, ucuz, toplumun her kesimi tarafından uygulanabilir ve son derece etkili bir yöntemdir."

Ağırtaş, sadece 30 saniyede uygulanabilecek doğru el yıkama tekniği ile bulaşıcı ve salgın pek çok hastalığa karşı önlem alınarak, kişisel ve toplum sağlığının korunmasına önemli bir katkı sağlanabileceğini kaydetti.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kırıkkale Sağlık Müdürü Dr. Ağırtaş'dan Dünya El Yıkama Günü mesajı Açıklaması - Haberler
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