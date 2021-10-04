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Kırıkkale'de zincir marketlere şok denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kırıkkale'de zincir marketlere şok denetim

Kırıkkale'de zincir marketlerde denetim yapan zabıta ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihi ve hijyen kontrollerini gerçekleştirdi.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de zincir marketlerde denetim yapan zabıta ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihi ve hijyen kontrollerini gerçekleştirdi.

Kırıkkale Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, zincir marketlerde denetimlerin yapıldığı ifade edildi. Halkın sağlığını ve tüketici haklarının korunması için denetimlerin aralıksız devam ettiği belirtilen açıklamada, korona virüsü ile mücadele kapsamında da kontrollerin gerçekleştiği aktarıldı.

Tarihi geçmiş ürünlere el konuldu

Açıklamada, "Hijyen başta olmak üzere marketlerde fiyat listesi, ürünlerin son kullanma tarihleri, gramaj gibi bir çok alanda denetimlerini sürdürüyor. İlk olarak denetimlerin gerçekleştiği iş yerlerinde maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesini istendi. Zabıta ekiplerimiz markette bulunan müşteri ve çalışanları bilgilendirdi. Marketlerde son kullanım tarihi geçen ürünlere el konuldu. Gerekli cezai işlemlerini uyguladık" ifadesi kullanıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de zincir marketlere şok denetim

Kırıkkale'de zincir marketlere şok denetim

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Haber: Kırıkkale'de zincir marketlere şok denetim - Haberler
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