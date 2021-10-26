Kırıkkale'de üniversite öğrencilerine siber suçlar semineri verildi - Haberler
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Kırıkkale'de üniversite öğrencilerine siber suçlar semineri verildi

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de üniversite öğrencilerine siber suçlar semineri verildi

Kırıkkale'de üniversite öğrencilerine, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri amacıyla eğitim veriliyor.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de üniversite öğrencilerine, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri amacıyla eğitim veriliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, SİBERAY Projesi kapsamında Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yahya Kemal Salonu'nda üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Polis ekipleri seminerde, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY Projesi çerçevesinde öğrencilere bilgi verdi.

Seminerde öğrencilere projenin tanıtımı yapılarak, teknoloji bağımlılığı, siber suç ve siber zorbalık, siber güvenlik ve yaptırımlar gibi konular anlatıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, SİBERAY Projesi kapsamında daha önce de lise öğrencilerine eğitim vermişti.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
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