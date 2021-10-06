Kırıkkale'de traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırıkkale'de traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kırıkkale'de traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kırıkkale'de otomobil ile traktörün çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de otomobil ile traktörün çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Ankara D-200 kara yolunun 26. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Davut K.'nın kullandığı 71 DS 221 plakalı otomobil, Mustafa T. idaresindeki 71 AU 863 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolculardan A.M. ile A.A. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sürücüler ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kırıkkale'de traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Oyun oynarken kamyon çarpan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Oyun oynarken kamyon çarpan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

 Ankara'da kontrolden çıkan otomobil iki çekiciye çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil iki çekiciye çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

 Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Ziya Selçuk Mahmut Özer Donald Trump Mithat Sancar
Magazin Serenay Sarıkaya Amelia Hamlin Mustafa Keser
Spor Marcao Ersun Yanal Stefan Kuntz Abdullah Avcı Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kırıkkale'de traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 11:41:45. #1.12#