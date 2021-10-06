Kırıkkale'de traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de otomobil ile traktörün çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Ankara D-200 kara yolunun 26. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Davut K.'nın kullandığı 71 DS 221 plakalı otomobil, Mustafa T. idaresindeki 71 AU 863 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolculardan A.M. ile A.A. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sürücüler ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE