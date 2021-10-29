Kırıkkale'de tır dorsesinde mehter takımlı "29 Ekim" kutlaması - Haberler
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Kırıkkale'de tır dorsesinde mehter takımlı "29 Ekim" kutlaması

AA / Halil İbrahim İdik - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de tır dorsesinde mehter takımlı

Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tırın dorsesinde mahalleleri dolaşarak vatandaşların bayramını kutladı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tırın dorsesinde mahalleleri dolaşarak vatandaşların bayramını kutladı.

Kırıkkale Belediyesince düzenlenen etkinliği kapsamında mehter takımı, tırın dorsesinde çeşitli marşları seslendirerek kentin mahallelerini gezdi.

Yuva Mahallesi'nden başlayan etkinlikte, araçlarıyla konvoy oluşturan sürücüler de korna çalarak mehter takımına destek verdi.

Evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkan vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla kutlamalara eşlik etti.

Kırıkkale'de tır dorsesinde mehter takımlı 29 Ekim kutlaması

Kırıkkale'de tır dorsesinde mehter takımlı 29 Ekim kutlaması

Kırıkkale'de tır dorsesinde mehter takımlı 29 Ekim kutlaması

Kırıkkale'de tır dorsesinde mehter takımlı 29 Ekim kutlaması

AA / Halil İbrahim İdik - Son Dakika Haberleri
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