Kırıkkale'de TIR'da takograf hilesine 10 bin TL ceza

KIRIKKALE'de ihbar üzerine durdurulan oksijen gazı yüklü TIR'da yapılan kontrolde, takograf cihazında hile yapıldığı saptandı. TIR'da takılı 2 takograf ve uzaktan kumandalı bir düzenek kurulduğunu tespit eden polis, firmaya 10 bin 195 TL ceza uygularken, sürücü gözaltına alındı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir TIR'ın takografında hile yapıldığı ve çeşitli düzenek kurulduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında H.B. yönetimindeki oksijen gazı yüklü 54 AFP 984 plakalı TIR'ı durdurdu. TIR'a binerek bir süre yolculuk yapan polisler, takograf ile kilometre göstergesinin aynı olmadığını tespit ederek, TIR'ı Yeni Sanayi Sitesi'ne getirdi. Burada yapılan incelemelerde, TIR'da takılı 2 takograf ve uzaktan kumandalı bir düzenek kurulduğu tespit edildi. Polis ekipleri, aracın kayıtlı olduğu firmaya, 'Takograf veya taksimetre cihazlarını bozuk imal etmek veya bozulmasına vasıta olmak, bu durumdaki cihazları araçlarda kullanmak' suçundan 10 bin 195 TL ceza uyguladı. Araç sürücüsü ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.