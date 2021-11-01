Kırıkkale'de takside 30 bin makaron ele geçirildi - Haberler
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Kırıkkale'de takside 30 bin makaron ele geçirildi

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de takside 30 bin makaron ele geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince takside 30 bin boş makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de polis ekiplerince takside 30 bin boş makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde "5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet" suçunu önlemeye yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde K.O'nun kullandığı taksiyi durduran ekipler, araçta yaptığı aramada 30 bin boş makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
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