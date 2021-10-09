Kırıkkale'de 'su kesilebilir' iddiaları asılsız çıktı - Haberler
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Kırıkkale'de "su kesilebilir" iddiaları asılsız çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kırıkkale'de

Kırıkkale Belediyesi, su kesintisinin yaşanacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkşadı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale Belediyesi, su kesintisinin yaşanacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkşadı.

Kırıkkale Belediyesi, su kesintisi yaşanacağı yönündeki haberler i yalanladı. Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Daha öncede defaten 'sular kesilebilir' şeklinde yalan haber yapan, sokak yıkama çalışmalarını su patlağı gibi lanse eden ancak her hangi bir kesinti yaşanmaması rağmen yada açıklayıcı bilgi verilmesine rağmen haberini düzeltme erdemi göstermeyen, Kırıkkalelilerden özür dilemeyen bazı internet sayfaları 09 Ekim 2021 günü tekrar 'sular Kesilebilir' şeklinde gazetecilik bilincinden, sorumluluğundan uzak bir habere imza atmasını yine üzüntü ile gözlemledik" denildi.

Açıklamada, "Değerli Kırıkkaleli vatandaşlarımız arasında kaygı oluşturan haber de, her hangi bir kaynak göstermeden 'su pompalayan terfi sisteminde arıza meydana geldi', 'getirilebilirse', 'ne zaman tamir edileceği belirsiz', olmayan su kesintisi için 'yine belediye bir açıklama yapmadı' şeklinde ucu açık cümlelerle yapılan gazetecilik ilkelerinden uzak haberin başta sona 'yalan' ve iddiaların tamamen 'asılsız' olduğunun altını çiziyoruz" ifadesi kullanıldı.

Yeşil Vadi Su Birliğinde bulunan pompalarda her hangi bir arıza bulunmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kırıkkaleli hemşehrilerimizin günlük ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde su mevcuttur. Kullanılan su miktarı kadar Yeşil Vadi Su Birliğindeki pompalardan basılan su ile depolarımız su ile beslenmektedir. Yapılan bu asılsız haberler kelimenin tam anlamı ile Kırıkkale'miz için cansiperane, mesai gözetmeksizin çalışan arkadaşlarımızın emeklerini karalamaktan başkaca bir amaç taşımamaktadır. Kırıkkale Belediyesinin, yalan haberler le kendilerini muhatap kabul ettirmeye çalışan kişilerin sosyal medyada belgesiz şekilde yaptığı her yalan paylaşımına cevap verme gibi bir zorunluluğu yoktur. Kimler tarafından beslenildiği tarafımızca çokça iyi bilinen Kırıkkale Belediyesinin yükselen başarısının, yalan haberler le kısıtlamaya çalışan kişilere karşı izin verilmeyecek, aziz Kırıkkaleli hemşerilerimize doğru bildiğimiz yolda hizmet vermeye devam edeceğiz. Son olarak gazetecilik bilincinden uzak haber yapan, Kırıkkaleli vatandaşlarımız arasında kaygı oluşturan bu konuda yalan ve iftira atanlarla hukuki mücadelemizi devam ettireceğimizi belirtiriz." - KIRIKKALE

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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Haber: Kırıkkale'de 'su kesilebilir' iddiaları asılsız çıktı - Haberler
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