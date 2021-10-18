Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı - Haberler
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Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Emrah Selci (33) idaresindeki 71 ES 239 plakalı otomobil, Kırıkkale- Ankara kara yolu Yeni Sanayi Kavşağı'nda, seyir halindeyken motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Otomobilden çıkan alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yahşihan Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobilde hasar oluştu.

Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı

Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı

Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
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