Kırıkkale'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

BAHŞILI, KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de polis ekiplerince ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi, biri sahte kimlikli 2 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Bahşılı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçunu önlemeye yönelik yaptığı saha ve analiz çalışmaları neticesinde, F.K'nin Bahşılı ilçesindeki evinde arama yaptı.

Polis ekiplerince ikamette yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, şarjör ve çok sayıda boş kovan ele geçirildi.

Ayrıca, ikamette bulunan C.B'nin başkasına ait kimlik kullandığı ve "güveni kötüye kullanma, özel belgede sahtecilik, 5809 sayılı Elektronik Haber leşme Kanunu" suçlarından arandığı ve firari asker olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan ve Bahşılı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 2 şüphelinin işlemleri devam ediyor.