Kırıkkale'de polis ekiplerine ilkyardım eğitimi verildi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de İl Emniyet Müdürlüğü personeline ilkyardım eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hayatın her döneminde ve her ortamda, ilkyardım gerektiren hastalık riski bulunduğu belirtildi.

Doğru müdahale yapılmadığı için ev, iş, trafik kazaları veya doğal afetler nedeniyle çok sayıda vatandaşın yaşamını kaybettiği ya da engelli kaldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu gibi durumlarda olay yerinde her zaman bir sağlık görevlisi olamayacağı için ortamda bulunan kişilerin kendilerine veya başkalarına yapacakları ilkyardım uygulamaları son derece önemlidir. Bu kapsamda müdürlüğümüz Acil Sağlık Hizmetleri Birimi çalışanlarımız tarafından İl Emniyet Müdürlüğü personeline temel ilkyardım eğitimi verilerek, sınav sonunda başarılı olan katılımcılara ilkyardımcı sertifikası ve kimlik kartı verildi."

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