Kırıkkale'de PCR testi pozitif çıkan kişi, yol uygulamasında yakalandı - Haberler
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Kırıkkale'de PCR testi pozitif çıkan kişi, yol uygulamasında yakalandı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de PCR testi pozitif çıkan kişi, yol uygulamasında yakalandı

Kırıkkale'de PCR testi pozitif çıkan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina süresi bitmeden sokağa çıkan kişiye 4 bin 50 lira ceza uygulandı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de PCR testi pozitif çıkan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina süresi bitmeden sokağa çıkan kişiye 4 bin 50 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale- Ankara kara yolu yüksek hızlı tren köprüsü altındaki kontrol noktasında denetim yaptıkları sırada bir otomobili durdurdu.

Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında sürücü H.K.K'nin karantina süresinin devam ettiğini belirleyen ekipler, durumu İl Salgın Denetim Merkezi'ne bildirdi.

Denetim ekiplerince yapılan sorgulamada H.K.K'nin PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi.

Karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira ceza kesilen sürücü, özel aracıyla seyahat ettiği için evine gönderildi.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
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