Kırıkkale'de otomobilin motor kısmına gizlenmiş tabanca bulundu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de polis ekiplerince durdurulan otomobilin motor kısmında çorap içerisine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale- Kayseri kara yolundaki Hurdalık Kavşağı'nda uygulama yaptıkları sırada şüphelendikleri 71 ACG 603 plakalı otomobili durdurdu.

Sanayi Sitesi'ne getirilen araçta yapılan aramada, motor kısmında 2 çorap ve poşet içerisine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.T. emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.