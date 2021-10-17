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Kırıkkale'de otomobilin motor kısmına gizlenmiş tabanca bulundu

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de otomobilin motor kısmına gizlenmiş tabanca bulundu

Kırıkkale'de polis ekiplerince durdurulan otomobilin motor kısmında çorap içerisine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de polis ekiplerince durdurulan otomobilin motor kısmında çorap içerisine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale- Kayseri kara yolundaki Hurdalık Kavşağı'nda uygulama yaptıkları sırada şüphelendikleri 71 ACG 603 plakalı otomobili durdurdu.

Sanayi Sitesi'ne getirilen araçta yapılan aramada, motor kısmında 2 çorap ve poşet içerisine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.T. emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
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