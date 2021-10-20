Kırıkkale'de öğrencilere tiyatro ile afet bilinci öğretiliyor - Haberler
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Kırıkkale'de öğrencilere tiyatro ile afet bilinci öğretiliyor

AA / Ahmet Yaman - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de öğrencilere tiyatro ile afet bilinci öğretiliyor

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Anda Derneği ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce "Afet Farkındalık Projesi" kapsamında "Hayatımız Sallanmasın" adlı tiyatro oyunu sergilendi.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Anda Derneği ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce "Afet Farkındalık Projesi" kapsamında "Hayatımız Sallanmasın" adlı tiyatro oyunu sergilendi.

Barbaros İlkokulu Konferans Salonu'ndaki tiyatro oyununda, afet anında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.

Kaymakam Erdem Karanfil, burada yaptığı konuşmada, Kırıkkale'nin önemli bir deprem bölgesi olmadığını ancak her vatandaşın doğal afetlere hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Afad İl Müdür Vekili Sedat Ayar da "Bütün ilçelerimizdeki okulların hepsine tiyatro ile AFAD eğitimlerini vereceğiz." diye konuştu.

Kırıkkale'de öğrencilere tiyatro ile afet bilinci öğretiliyor

Kırıkkale'de öğrencilere tiyatro ile afet bilinci öğretiliyor

Kırıkkale'de öğrencilere tiyatro ile afet bilinci öğretiliyor

Kırıkkale'de öğrencilere tiyatro ile afet bilinci öğretiliyor

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