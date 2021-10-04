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Kırıkkale'de öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kırıkkale'de öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti

Kırıkkale'de "Dünya Hayvanları Koruma Günü" etkinlikleri kapsamında ana sınıfı ve ilkokul öğrencileri hayvan barınağını ziyaret etti.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de "Dünya Hayvanları Koruma Günü" etkinlikleri kapsamında ana sınıfı ve ilkokul öğrencileri hayvan barınağını ziyaret etti.

Kırıkkale Belediyesi, çocuklara hayvan sevgisini kazandırmak amacıyla, Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde "1 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" etkinliği kapsamında gün boyunca yüzlerce öğrenciyi ağırladı.

Kırıkkale Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğünde görevli Amir İbrahim Sevil, barınağına ziyarete gelen çocukların farklı tecrübeler kazandığını, özellikle hayvan sevgisinin aşılandığını belirterek, "Sokak hayvanlarımız bizlerin birer çocuğu gibi bu gün bizim çocuklarımızla okullarımızdan gelen öğrencilerimiz karşılaştı ve güzel görüntüler ortaya çıktı. Çocuklarımızın sevimli dostlarımıza karşı ilgileri ve sevgileri bizleri de çok mutlu etti" dedi.

Veterinerlik Amiri İbrahim Sevil ise "Hayvan haklarıyla ilgili eğitimin küçük yaşlarda verilmesi gerekmekte. Gelen çocuklarımıza sokak hayvanlarımızın beslenmesi ile ilgili de bilgi verdik, onlara sokak hayvanlarımızın beslenmelerine yardımcı olacak mamalar taktim ettik" dedi. Öğrenciler de ziyaretten memnun kaldıklarını belirterek "Hayvanları çok seviyorum. Onları koruyup sevmeliyiz, bence her insanın evinde bir hayvan olması gerekir, Sokakta hayvan görünce elimde olan bir şeyi onlara vermeye çalışıyorum" ifadesini kullandı. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti

Kırıkkale'de öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti

Kırıkkale'de öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kırıkkale'de öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti - Haberler
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