Kırıkkale'de Muhtarlar Günü kutlandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Kırıkkale Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Behsat Kürkçü, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kürkçü, törende yaptığı konuşmada, muhtardan gelen talebin sadece köyü, mahallesi ve vatandaşı için olduğunu, başka bir amacın olmadığı söyledi.

D?m?kr?si zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık teşkilatının, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden ve devletin en ücra noktadaki kurumsal temsilciliği olduğuna dikkati çeken Kürkçü, "Muhtarlar, halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Evde, köyde, mahallede demokrasi kültürü ne kadar güçlenirse ülkenin tamamında da bu kültür gelişir, güçlenir, standartları o kadar yükselir. Vatandaşın derdiyle dertlenen, halkın tercihiyle iş başına gelmiş tüm muhtarlarımızın kendilerine ve ailelerine sağlıklı, huzurlu bir hayat diliyorum." diye konuştu.

Ulaş köyü muhtarı Gülsüm Ateş'in şiir okuduğu tören, Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisiyle sona erdi.

Törene, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Genç, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.