Kırıkkale'de muhtarlar günü kutlandı

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mehter takımlı kutlama etkinliği gerçekleştirildi.

Kırıkkale'de, 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinlikleri kapsamında Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Behsat Kürkçü, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulmasın ardından İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Behsat Kürkçü, "Bugün burada huzur ve güvenlik içinde toplanabilmemiz için hiç bir şey düşünmeden, hesap yapmadan, vatanımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerimize baş sağlığı diliyor, gazilerimize en kalbi duygularımı selamlıyorum. 183 yıldır muhtarlık döneminde yer almış ebediyete intikal etmiş tüm muhtarlarımızın mekanının cennet olmasını, hayatta olan muhtarlarımızın sağlıklı, mutlu, huzurlu, sıhhatli yaşam sürmesini Cenabı-ı Allah'tan temenni ediyorum" dedi.

Seçilmiş kişiler olarak makamı laikiyle yerine getirdiklerini dile getiren Kürkçü, "Kıymetli muhtarlarım, değerli devlet büyüklerim, 19 Ekim Bakanlar Kurulu'nca Muhtarlar Günü'nün ilan edilmesi, hiç şüphe yok ki biz muhtarların geçmişte, günümüzde, gelecekte, değerini ve önemimi ortaya koyan en önemli gelişmelerden bir tanesidir. Gazi Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi; 'Muhtar, demokrasinin temel taşıdır. Muhtar, halk tarafından seçilerek gelen kişidir.' Tarihi 1829 yıllarına dayanan bu kutsal görevimizin her daim önemini bilerek halkımızın tahin ettiği seçilmiş kişiler olup bu makamı laikiyle yerine getirmekteyiz" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı çeşitli marşlar seslendirdi. - KIRIKKALE