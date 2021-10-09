KIRIKKALE - Minibüste 1 ton 260 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Haberler
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KIRIKKALE - Minibüste 1 ton 260 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

AA / Halil İbrahim İdik - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de bir minibüste 1 ton 260 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de bir minibüste 1 ton 260 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Keskin ilçesi girişinde bir minibüsü durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 1 ton 260 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü A.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

KIRIKKALE - Minibüste 1 ton 260 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

KIRIKKALE - Minibüste 1 ton 260 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

KIRIKKALE - Minibüste 1 ton 260 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

KIRIKKALE - Minibüste 1 ton 260 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

KIRIKKALE - Minibüste 1 ton 260 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

KIRIKKALE - Minibüste 1 ton 260 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

KIRIKKALE - Minibüste 1 ton 260 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

KIRIKKALE - Minibüste 1 ton 260 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

KIRIKKALE - Minibüste 1 ton 260 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
AA / Halil İbrahim İdik - Son Dakika Haberleri
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