KIRIKKALE - Minibüste 1 ton 260 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de bir minibüste 1 ton 260 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Keskin ilçesi girişinde bir minibüsü durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 1 ton 260 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü A.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.