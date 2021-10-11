Kırıkkale'de lise öğrencilerine siber suçlar hakkında seminer verildi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de lise öğrencilerine, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla eğitim veriliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, SİBERAY Projesi kapsamında Kırıkkale'de liselerde okuyan öğrencilere yönelik eğitimler düzenliyor.

Fen Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelen polis ekipleri, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY Projesi çerçevesinde öğrencilere bilgi verdi.

Seminerde öğrencilere projenin tanıtımı yapılarak, teknoloji bağımlılığı, siber suç ve siber zorbalık, siber güvenlik ve yaptırımlar gibi konular anlatıldı.

Her gün iki okulda, iki oturum şeklinde seminer düzenleyen ekipler, daha sonra üniversite öğrencilerine de eğitim verecek.