Kırıkkale'de lise öğrencilerine siber suçlar hakkında seminer verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırıkkale'de lise öğrencilerine siber suçlar hakkında seminer verildi

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de lise öğrencilerine siber suçlar hakkında seminer verildi

Kırıkkale'de lise öğrencilerine, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla eğitim veriliyor.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de lise öğrencilerine, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla eğitim veriliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, SİBERAY Projesi kapsamında Kırıkkale'de liselerde okuyan öğrencilere yönelik eğitimler düzenliyor.

Fen Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelen polis ekipleri, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY Projesi çerçevesinde öğrencilere bilgi verdi.

Seminerde öğrencilere projenin tanıtımı yapılarak, teknoloji bağımlılığı, siber suç ve siber zorbalık, siber güvenlik ve yaptırımlar gibi konular anlatıldı.

Her gün iki okulda, iki oturum şeklinde seminer düzenleyen ekipler, daha sonra üniversite öğrencilerine de eğitim verecek.

Kırıkkale'de lise öğrencilerine siber suçlar hakkında seminer verildi

Kırıkkale'de lise öğrencilerine siber suçlar hakkında seminer verildi

Kırıkkale'de lise öğrencilerine siber suçlar hakkında seminer verildi

Kırıkkale'de lise öğrencilerine siber suçlar hakkında seminer verildi

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Lise ve üniversite mezunu gençlerimize istedikleri bir alandaki mesleki eğitim merkezi programını tamamlama, iş gücü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lise ve üniversite mezunu gençlerimize istedikleri bir alandaki mesleki eğitim merkezi programını tamamlama, iş gücü...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Necmettin Erbakan
Magazin Düm Tek Tek Kubilay Aka Acun Ilıcalı Nihal Yalçın
Spor Serdar Aziz Şenol Güneş Stefan Kuntz Lewis Hamilton Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Tahir Büyükakın Münir Karaloğlu Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kırıkkale'de lise öğrencilerine siber suçlar hakkında seminer verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 17:08:18. #1.11#