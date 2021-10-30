Kırıkkale'de kaçak yapı malzemesi ele geçirildi: 1 gözaltı - Haberler
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Kırıkkale'de kaçak yapı malzemesi ele geçirildi: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kırıkkale'de kaçak yapı malzemesi ele geçirildi: 1 gözaltı

Kırıkkale'de polis ekiperi tarafından kaçak yapı malzemeleri bulunduran bir şahıs, gözaltına alındı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de polis ekiperi tarafından kaçak yapı malzemeleri bulunduran bir şahıs, gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, yapılan saha ve analiz çalışmaları neticesinde, kaçak yapı malzemeleri bulunduran T.K. (26) gözaltına alındı. Aracında yapılan aramada 16 adet matkap ele geçirildi.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor. - KIRIKKALE

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