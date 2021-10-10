Kırıkkale'de kaçak tütün operasyonunda yakalanan 3 şüpheli serbest bırakıldı - Haberler
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Kırıkkale'de kaçak tütün operasyonunda yakalanan 3 şüpheli serbest bırakıldı

AA / Halil İbrahim İdik - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de kaçak tütün operasyonunda yakalanan 3 şüpheli serbest bırakıldı

Kırıkkale'de kaçak tütün operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı, salıverildi.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de kaçak tütün operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı, salıverildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Keskin Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler A.A, M.A. ve G.K. çıkarıldıkları hakimlikçe yurt dışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Keskin ilçesi girişinde bir minibüsü durdurmuş, araçta yapılan aramada, 1 ton 260 kilogram kaçak tütün ele geçirilmişti. Sürücü A.A. ile M.A. ve G.K. gözaltına alınmıştı.

AA / Halil İbrahim İdik - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kırıkkale'de kaçak tütün operasyonunda yakalanan 3 şüpheli serbest bırakıldı - Haberler
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