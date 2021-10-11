Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 8 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 8 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 8 yaralı Kırıkkale'de gece yarısı çevreyolu üzerinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 8 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de gece yarısı çevreyolu üzerinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ş. idaresindeki 71 FH 040 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.Ü'nün kullandığı 71 ACC 952 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile yolculardan 6 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kişiler, yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas ve Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin yapılan incelemenin ardından kazalı araçlar çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 8 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 8 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 8 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 8 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 8 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 8 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 8 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Son Dakika Haberleri
Kahreden kaza! Refüje çarpan otomobildeki 1'i bebek, 2 kişi öldü

Kahreden kaza! Refüje çarpan otomobildeki 1'i bebek, 2 kişi öldü

 Aracıyla önünü kestiği sürücüyü kurşun yağmuruna tuttu! O anlar saniye saniye kamerada

Aracıyla önünü kestiği sürücüyü kurşun yağmuruna tuttu! O anlar saniye saniye kamerada

 Otomobil ile motosiklet çarpıştı! Feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı! Feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Destici İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Pınar Deniz Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Deniz Akkaya
Spor Ali Palabıyık Cristiano Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 8 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 02:41:34. #1.11#