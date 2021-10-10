Kırıkkale'de hareket halindeki otomobil yandı

KIRIKKALE (DHA) - KIRIKKALE'de, hareket halindeki otomobil, motor bölümünde çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Ovacık Mahallesi'ndeki bir Alışveriş Merkezi otoparkının İzmir Caddesi çıkışında meydana geldi. Ahmet Yurdakul yönetimindeki 20 ACE 988 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Otomobilinden inen Özdemir, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.